Accidente de aeronave agrícola en Guatemala deja un muerto

El accidente aéreo en la finca Sevilla de Masagua, Escuintla, dejó como víctima mortal al piloto Luis Guillermo Jurado Muñoz el 25 de abril. (Cortesía: Redes sociales)

Un accidente aéreo ocurrido este sábado en la finca Sevilla, ubicada en la aldea Obero, jurisdicción de Masagua, Escuintla, Guatemala, dejó como saldo el fallecimiento del piloto de una aeronave utilizada para labores de fumigación agrícola.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios de la 9na compañía, la emergencia fue reportada aproximadamente a las 9:00 a.m. (hora local), lo que generó una movilización inmediata hacia el kilómetro 94, en el interior de la finca Sevilla. Al llegar al lugar, los socorristas procedieron a la evaluación del piloto de la aeronave, quien lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

La aeronave siniestrada, una Thursh con matrícula TG-BUA, se encontraba realizando labores de fumigación en la fase de aspersión cuando se produjo el desplome. El impacto fue de tal magnitud que no permitió maniobras de rescate, confirmando el fallecimiento del único tripulante.

El piloto fue encontrado sin vida, según información de cuerpos de socorro. (Cortesía: Bomberos Voluntarios)

Víctima de la catastrofe

Horas más tarde, en un comunicado de prensa, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que, tras ser alertados del accidente, se comisionó de inmediato a un equipo de investigadores para proceder con el análisis de la escena y la recopilación de indicios que permitan determinar las causas del siniestro.

La DGAC detalló que el piloto fallecido fue identificado como Luis Guillermo Jurado Muñoz, quien se encontraba cumpliendo su labor profesional al momento del accidente.

En su nota, la DGAC expresó sus condolencias a los familiares, amigos y personas allegadas al piloto aviador. El texto, emitido desde la entidad, destaca la dedicación y el compromiso de Muñoz, señalando que se une al duelo y al dolor de quienes lo conocieron.

La DGAC emitió un comunicado oficial de condolencias reconociendo la trayectoria y el compromiso de Luis Guillermo Jurado Muñoz con el sector agrícola nacional (Cortesía: Dirección General de Aeronáutica Civil)

“La DGAC expresa sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y seres queridos del Piloto Aviador Luis Guillermo Jurado Muñoz, y se une al dolor de todos quienes lo conocieron. En este momento de profunda tristeza, manifestamos nuestra solidaridad con ellos ante esta irreparable pérdida”, señala el comunicado oficial.

La investigación sobre las causas del desplome está a cargo del equipo especializado de la DGAC, que ha iniciado el proceso de recopilación de datos técnicos y testimonios en el sitio del accidente.

Según la información preliminar, la aeronave cumplía una ruta de aspersión agrícola cuando se precipitó a tierra, sin que hasta el momento se hayan determinado las circunstancias exactas que originaron el incidente.

La aeronave Thursh TG-BUA, especializada en fumigación agrícola, se desplomó durante una operación de aspersión, según confirmó la DGAC. (Cortesía: Redes sociales)

El accidente ha puesto en alerta a las autoridades de aviación civil, que reiteraron su compromiso con la seguridad operacional y la revisión de los procedimientos para prevenir incidentes similares en el futuro.

Lamentan pérdida del piloto Luis Guillermo

Este accidente representa una pérdida irreparable para la aviación y deja en evidencia los riesgos a los que se enfrentan los pilotos en el ejercicio de sus funciones diarias.

A los pronunciamientos oficiales se sumó un mensaje publicado por la Aviación Agrícola Guatemalteca, acompañado de un video en homenaje.

La comunidad agrícola y el gremio aeronáutico guatemalteco expresaron consternación y demandaron reforzamiento en estándares de seguridad aérea operacional. (Cortesía: Aviación Agrícola de Guatemala)

“Un piloto no muere, solo emprende su último vuelo. Gracias por tanto, por tu entrega al campo y por tu pasión en el aire. Descansa en paz Wichin”, señala la publicación, reflejando el reconocimiento y la tristeza de quienes compartieron con él su vocación y trabajo.