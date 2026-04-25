El Salvador: Reportan más de 460 fallecidos por accidentes de tránsito en lo que va del año

La invasión de carril y el exceso de velocidad integraron los factores más frecuentes tras los siniestros viales, junto al incumplimiento de señales. (Cortesía: Viceministerio de Transporte)

El informe más reciente del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), elaborado con datos de la Policía Nacional Civil (PNC), alerta sobre un considerable aumento en el número de personas fallecidas en accidentes de tránsito durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 24 de abril de 2026.

En estos primeros cuatro meses del año, un total de 463 personas han perdido la vida en siniestros viales. La cifra representa un incremento del 27% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 365 muertes.

Onasevi identifica que la distracción del conductor es la causa más frecuente asociada a estos fallecimientos, con 156 víctimas mortales vinculadas a este factor.

Muertes por accidentes de tránsito se elevaron un 27% con 463 fallecidos, sobresaliendo la distracción del conductor como principal causa mortal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad excesiva ocupa el segundo lugar, con 111 muertes, mientras que la invasión de carril provocó 61 decesos y no guardar la distancia reglamentaria resultó en 28 fallecidos.

Este patrón evidencia que las conductas imprudentes y la falta de respeto a las normas de tránsito siguen siendo los principales detonantes de tragedias en las carreteras.

De acuerdo con los datos oficiales, durante el periodo analizado, se han registrado un total de 7,510 siniestros viales, lo que supone un aumento del 20% en comparación con los 6,241 accidentes reportados en 2025. El promedio diario de siniestros también ha subido de 54 a 65 eventos cada día, lo que refleja una mayor frecuencia de incidentes en la red vial.

Un total de 7.510 siniestros viales se reportaron en el primer cuatrimestre de 2026, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. (Imagen ilustrativa de Infobae)

Más lesionados y persistencia de conductas de riesgo en la vía

Además, el número de personas lesionadas como consecuencia de estos accidentes muestra una tendencia al alza. Durante los primeros meses de 2026, se contabilizan 5,019 lesionados, frente a los 3,898 del año anterior, lo que representa un incremento del 29%.

Mientras que, el promedio diario de personas heridas pasó de 34 a 43, según estadísticas oficiales. Este aumento de lesionados se vincula estrechamente con las mismas causas que generan los fallecimientos, siendo la invasión de carril la principal causa de lesiones (1,160 casos), seguida por la distracción del conductor (1,151), el no respetar las señales de tránsito (719), la velocidad excesiva (403) y no guardar la distancia reglamentaria (401).

Por otro lado, el informe también destaca el número de personas detenidas por conducción peligrosa, que asciende a 686 en 2026, lo que implica un crecimiento del 4% respecto al año anterior.

Entre enero y abril de 2026, las lesiones por accidentes de tráfico aumentaron un 29%, sumando 5,019 heridos respecto al mismo periodo del año anterior. (Cortesía: Vicemisterio de Transporte)

Esta cifra pone en evidencia la persistencia de conductas de riesgo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por incrementar la vigilancia y sancionar a quienes ponen en peligro la vida propia y la de los demás.

El análisis semanal de los siniestros viales revela que los días jueves y viernes concentran el mayor número de colisiones, con 196 y 170 casos respectivamente, seguido por los sábados con 182.

Las colisiones representan el tipo de siniestro más frecuente, seguidas por choques, atropellos, caídas y accidentes con características especiales, como eventos fortuitos.

El llamado de las autoridades a la población es la urgencia de acatar el reglamento vial para frenar el crecimiento de los siniestros, al igual que proteger la vida de los usuarios.