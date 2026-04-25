Sociedad

Se derrumbó una obra en construcción cerca de la cancha de River: dos obreros resultaron heridos

Los operarios fueron rescatados por personal sanitario, mientras que otro sufrió una crisis nerviosa. SAME aéreo trasladó al Hospital Pirovano

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Obras - Dellepiane - Puente Labruna
Los dos obreros heridos quedaron enterrados y fueron rescatados por bomberos

Durante la tarde de este sábado ocurrió un derrumbe en una obra en construcción, cerca de la cancha de River, sobre la avenida Leopoldo Lugones. Se encontraban trabajando tres obreros: uno de ellos solamente presenció la situación, mientras que los otros dos tuvieron que ser rescatados y fueron hospitalizados.

El cuerpo de Bomberos de la Ciudad desplegó un operativo, sobre la Lugones, entre Puente Labruna y La Cachila, en el barrio porteño de Núñez. Todo comenzó mientras una empresa ejecutaba una excavación destinada a la instalación de un caño pluvial, momento en el que el terreno cedió.

El colapso afectó una superficie de unos 2,20 metros de profundidad por 2 metros de ancho, justo cuando tres operarios desarrollaban tareas en el lugar.

En medio del sobresalto, uno de los trabajadores entró en crisis nerviosa al ver lo que ocurrió. Los otros dos quedaron atrapados, pero fueron rescatados gracias al accionar coordinado de los bomberos.

Posteriormente, ambos fueron asistidos por el personal del SAME y trasladados al Hospital Pirovano para su atención médica, uno de ellos lo hizo por vía aérea y otro terrestre. Todos se encuentran fuera de peligro. Las autoridades continuaron con los trabajos preventivos en la obra para evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad de quienes operan en el área.

En cuanto al tráfico, el tránsito sobre la avenida Leopoldo Lugones tuvo que ser cortado para que tanto SAME como bomberos realicen las tareas necesarias. Las arterias en los alrededores presentan demoras.

Además, esta situación sucede a horas del encuentro entre River y Aldosivi, que se jugará en el Monumental desde las 21:30, por lo que se recomienda evitar la circulación por la zona.

Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias, explicó: “Hubo un desmoronamiento, había operarios trabajando en una obra. Quedaron enterrados. Rápidamente, el sistema de seguridad pública actuó”.

“Los bomberos rescataron, nosotros asistimos con helicópteros, patrullas y ambulancias, asistimos a dos operarios. Los dos tienen, más o menos, 40 años. A uno lo derivamos por helicóptero al Pirovano y al otro por vía terrestre. Un tercero que vio la situación estaba con una intensa crisis nerviosa. Los operarios están fuera de peligro”, detalló en diálogo con la señal TN.

Se derrumbó el edificio central de Edesur

Así quedó parte de la estructura de las oficinas de Edesur (X: @hobert_omar)
Así quedó parte de la estructura de las oficinas de Edesur (X: @hobert_omar)

Más de 50 personas fueron evacuadas en el barrio porteño de Monserrat luego de que una parte del techo del edificio central de Edesur colapsara, a principios de mes. No se registraron heridos.

El hecho se produjo cerca de las 21:30 en la sede de San José 140, a escasos metros de la Avenida de Mayo, cuando se escucharon una serie de ruidos que precedieron al derrumbe. Minutos más tarde, se notificó a la línea de emergencias 911.

Tras el aviso, el personal de Bomberos de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se presentó rápidamente en el lugar para realizar las tareas de inspección y control. Verificaron que no hubo víctimas, ya que la oficina permanecía cerrada al momento del incidente.

Según información difundida por la agencia de noticias NA, dentro del edificio solo estaban empleados de vigilancia y limpieza, quienes salieron ilesos. Al confirmar que no hubo heridos, se estableció un perímetro de seguridad en torno al edificio para minimizar el riesgo de otro derrumbe.

Una vez que la situación quedó bajo control, Edesur publicó un comunicado en sus redes sociales. “Ante un fuerte estruendo que se escuchó esta noche dentro de nuestro edificio central, ubicado en San José 140 CABA, personal que se encontraba de guardia dio aviso a las fuerzas de seguridad”, comunicaron.

Desde la empresa detallaron: “Los primeros peritajes determinaron que el ruido se produjo al ceder una losa, lo que generó daños en la mampostería”, y confirmaron que el incidente no afectará “el normal desarrollo de nuestras operaciones”.

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