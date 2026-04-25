Inter Miami busca el primer triunfo en su nueva casa ante New England Revolution: hora, TV y probables formaciones

Inter Miami recibe al New England Revolution (AP Foto/Tyler Tate)

Una nueva cita de la MLS pondrá frente a frente a Inter Miami y New England Revolution, dos equipos que llegan con realidades dispares y la mira puesta en la cima de la Conferencia Este. La jornada 10 se disputará en el Nu Stadium a partir de las 20:30, con el atractivo adicional de que el conjunto local todavía no ha conseguido sumar de a tres en su flamante estadio. La transmisión estará disponible a través de Apple TV.

El equipo capitaneado por Lionel Messi se presenta tras una victoria decisiva ante Real Salt Lake, donde logró dos goles gracias a Rodrigo De Paul y Luis Suárez. Bajo la conducción de Guillermo Hoyos, quien ya suma dos partidos al frente del equipo, las Garzas han acumulado 18 puntos, cifra que los mantiene en la segunda posición, apenas un punto por detrás del líder Nashville.

A pesar del buen desempeño fuera de casa, la falta de triunfos como local se ha transformado en una cuenta pendiente para el Inter Miami. La racha negativa en casa convierte este partido en una oportunidad clave para revertir la tendencia y acercarse a la punta. Mientras tanto, el equipo obtuvo cinco victorias, tres empates y solo una derrota en las primeras nueve fechas.

En el plano individual, Lionel Messi continúa sumando cifras a su carrera profesional. El campeón mundial en Qatar 2022 alcanzó 904 goles en 1.145 partidos, según el registro de Messi Stats. Esta cifra lo mantiene en la puja con Cristiano Ronaldo, quien ostenta 969 tantos en 1.316 encuentros. La competencia por el máximo goleador histórico del fútbol mundial permanece vigente y sigue alimentando el atractivo cada vez que el argentino pisa la cancha.

Por su parte, New England Revolution llega en un momento de alza, tras imponerse a Atlanta United por 2–1 y encadenar cuatro victorias consecutivas en la liga. El conjunto dirigido por Marko Mitrović se ubica en la tercera posición de la Conferencia Este con 15 puntos, producto de cinco triunfos sin empates y tres derrotas. El buen momento ofensivo del equipo visitante suma un condimento extra al choque en Miami.

En la próxima jornada, Inter Miami enfrentará a Orlando City el próximo sábado 2 de mayo, rival que actualmente ocupa la duodécima posición de la tabla y solo sumó dos victorias en el torneo. Por el lado de New England Revolution, el compromiso siguiente también será ante los Leones, aunque en el marco de los octavos de final de la US Open Cup.

Posibles formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Micael, Facundo Mura; Rodrigo De Paul, Telasco Segovia, Noah Allen; Lionel Messi, Tadeo Allende y Germán Berterame. DT: Guillermo Hoyos

New England Revolution: Matt Turner; Ilay Feingold, Ethan Kohler, Mamadou Fofana, Will Sands; Alhassan Yusuf, Brooklyn Raines, Luca Langoni, Carles Gil, Griffin Yow; Dor Turgeman. DT: Marko Mitrovic

Árbitro: Ricardo Montero Araya

Hora: 20:30

Estadio: Nu Stadium

TV: Apple TV