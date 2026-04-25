Viaje en helicóptero, asado con Maia Reficco y una botella de seis litros de Malbec: el día de Colapinto en la previa a la exhibición

El piloto de Fórmula 1 compartió un evento junto a la artista en Cardales

La previa del evento Road Show to BA 2026 transformó el sábado de Franco Colapinto en una jornada de celebración privada y camaradería, mientras el ambiente en las calles de Buenos Aires se carga de entusiasmo ante la inminente exhibición del piloto argentino, que girará a bordo de un monoplaza de Fórmula 1.

En la víspera de la exhibición, Colapinto eligió reunirse con su círculo más cercano en en Cardales, acompañado por el reconocido enólogo Alejandro Vigil. El piloto de Alpine llegó en helicóptero poco después del mediodía, seguido por sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, quienes arribaron de la misma manera. El resto del grupo, estuvo formado por unas 25 personas, entre ellos familiares, amigos y Maia Reficco, además de miembros principales del equipo de comunicación de Fórmula 1 que utilizaron vehículos particulares y vans.

Franco Colapinto compartió un almuerzo con su equipo y Maia Reficco

Durante la tarde, los invitados recorrieron los viñedos y la bodega de la estancia, donde Colapinto concedió una entrevista al equipo oficial de Fórmula 1. Antes del almuerzo, el piloto bonaerense se animó a participar en la preparación del asado junto al chef Diego Irato, aportando un ambiente relajado y festivo a la reunión.

El menú diseñado por Colapinto incluyó una variedad de especialidades argentinas: tablas de charcutería y quesos, empanadas de osobuco, mollejas, choripán y carnes asadas como los cortes tomahawk, entraña y cordero patagónico. Entre los acompañamientos destacaron las ensaladas, papas asadas y zapallos de la huerta local. De postre, los invitados disfrutaron de flan de dulce de leche y cremoso de vainilla con nueces caramelizadas, todo maridado con vinos de la casa.

Como gesto simbólico, Colapinto alzó un botellón de seis litros de Malbec argentino en señal de celebración, evocando la imagen de un podio de Fórmula 1. Alrededor de las 16 horas, el grupo se despidió del lugar, estableciendo la estancia como un posible amuleto para futuras visitas a Buenos Aires.

El piloto argentino se presentó brevemente ante los fanáticos en el lugar donde girará a bordo de un Fórmula 1

Mientras tanto, la expectativa crecía en la ciudad. Un grupo de personas se congregaron sobre Avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares, zona elegida para el recorrido urbano del Road Show. En ese escenario, Colapinto apareció brevemente para saludar a los fanáticos que coreaban su nombre, durante una transmisión de TN, acompañado de sus managers y equipo. “Nos vemos mañana, gracias por venir”, expresó el piloto, en señal de su entusiasmo a los presentes.

El Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8, un monoplaza de Fórmula 1 que conducirá Colapinto ya se encuentra en Palermo para el evento. El show marca el regreso de la máxima categoría a la capital argentina tras 14 años sin actividad oficial, lo que elevó la emoción tanto entre fanáticos como entre quienes participan en la organización.

El piloto argentino vivió una jornada íntima y festiva antes de la esperada exhibición

El evento tendrá inicio este domingo a las 8:30, con el acceso habilitado en plaza Seeber y plaza Sicilia, donde se dispusieron escenarios y pantallas gigantes para que el público pueda seguir cada movimiento del piloto. El cronograma prevé seis horas continuas de actividades con entrevistas en vivo, presentaciones y una amplia propuesta gastronómica. Además, a las 14:30 el argentino tendrá una segunda salida a bordo de una réplica del Mercedes-Benz W196, el monoplaza con el que Juan Manuel Fangio fue campeón mundial en 1954 y 1955, conocido como la Flecha de Plata.

La combinación de una celebración íntima y la magnitud del evento público refleja el significado especial de este fin de semana para Colapinto y para la afición argentina, que aguarda con expectativa el rugido de un Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires.

El piloto de Alpine saludó a los fanáticos en Palermo, donde hará la exhibición a bordo de un auto de Fórmula 1