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Así viven Franco Colapinto y Maia Reficco su romance en Buenos Aires: viaje en helicóptero y suite con pétalos de rosas

El corredor de Fórmula 1 y la actriz de Broadway no se esconden más y compartieron un almuerzo en familia en Cardales

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Gustavo Méndez dio detalles de la sorpresa que preparó el piloto de Fórmula 1 para la actriz de Broadway (Instagram)

Un mes atrás, el romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco comenzó a ser tema de conversación en los medios y las redes sociales. Ahora, la pareja volvió a ser noticia tras mostrarse cada vez más juntos y dejar en evidencia su complicidad en Buenos Aires, donde el pilarense se prepara para su exhibición en Palermo y ambos aprovechan para disfrutar este presente lejos de la discreción inicial.

El romance se dio a conocer luego de que Gustavo Méndez revelara en La Mañana con Moria (Eltrece) que el piloto y la cantante habían iniciado una historia juntos durante el verano.

En las últimas horas, el periodista sumó nuevos detalles sobre la relación: “Franco Colapinto y Maia Reficco ya no se esconden. Franco Colapinto y Maia Reficco están parando en el Park Hyatt, en el Palacio Duhau, en el barrio de Recoleta. Y escuchen lo que hizo Colapinto anoche. Preparó la suite con pétalos de rosas incluido adentro del jacuzzi, con champagne para celebrar este amor. También a Colapinto, en otra habitación del tercer piso, lo está acompañando su mamá. Así que este domingo aparentemente se viene la oficialización de este noviazgo que te conté el 23 de marzo en La Mañana con Moria y que se recontra confirmó. Franco Colapinto y Maia Reficco, re enamorados”.

El romance dejó de ser solo un rumor y empezó a desplegarse en la vida social porteña. Durante el mediodía del sábado, la pareja fue vista junto a un grupo de amigos almorzando en un restaurante de Cardales, a donde llegaron en helicóptero, sumando un toque de glamour y sorpresa al encuentro. Las cámaras de los presentes captaron a Franco y Maia abrazados, sonrientes y disfrutando de la jornada. Una de estas fotos, tomada en el salón del restaurante, muestra a Maia luciendo una blusa blanca y una chaqueta rosa claro, mientras Franco aparece con un suéter verde oliva; ambos se muestran distendidos y felices, rodeados de naturaleza y amigos.

Franco Colapinto y Maia Reficco posan al aire libre. Ella sonríe, llevando gafas sobre su cabeza, una chaqueta rosa y blusa celeste. Él viste un polo verde
Franco y Maia durante el almuerzo que tuvieron en Cardales (Instagram)

Otra de las imágenes, compartida por la cuenta de Instagram de SQP—el programa que conduce Yanina Latorre—, muestra a la pareja caminando juntos en la Estancia Vigil, sonrientes y en actitud natural, confirmando que ya no intentan ocultar su vínculo. Las fotos reflejan cercanía, gestos de cariño y una complicidad que trasciende la pantalla y las redes.

Con estos gestos y apariciones públicas, Franco Colapinto y Maia Reficco dejaron atrás cualquier intento de mantener la relación en secreto. Su vínculo se transformó en una de las historias de amor más seguidas y comentadas del año, con la expectativa de una oficialización inminente y el seguimiento atento de fanáticos y medios que ya los convirtieron en una de las parejas favoritas del momento.

Maia Reficco acompaña a Franco Colapinto durante su estadía en la ciudad de Buenos Aires
Maia Reficco acompaña a Franco Colapinto durante su estadía en la ciudad de Buenos Aires

La primera foto juntos en este viaje a Buenos Aires fue tomada en la pista de karting de Zárate y viralizada en redes sociales, confirmó que el vínculo ya trascendería el plano privado y los fanáticos siguen de cerca cada paso de la pareja. En la foto se los puede ver charlando tranquilamente rodeados de gente y con los outfits clásicos de la pista todavía atados a la cintura.

La pareja tuvo un almuerzo en un exclusivo restaurante y confirmaron su romance (Video: C5N)

A la ola de rumores se sumaron detalles exclusivos sobre sus encuentros: Ángel de Brito, conductor de LAM, contó en su canal de difusión de Instagram detalles de los planes posteriores al karting. “Colapinto cerró un restó en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos, se cerró el restaurant para que puedan disfrutar de la cena tranquilos y se les preparó un menú especial. Y que está muy entusiasmado por el evento del domingo. Cenó en un resto frente a una de las tribunas del evento”, contó el presentador en sus redes sociales.

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