Economía

Según un estudio privado, la industria reaccionó en marzo y registró un aumento de actividad del 0,8 por ciento

La mejora se dio tanto en la medición mensual como en la comparación interanual. Algunos sectores muestran señales de recuperación, aunque el trimestre cerró con números negativos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad industrial mostró una recuperación en marzo, de acuerdo con el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por la consultora Orlando J. Ferreres. La medición desestacionalizada registró una suba mensual de 0,8%, lo que representó una mejora frente a la caída de 3,1% observada en febrero. En la comparación interanual, el avance fue de 0,7%, lo que puso fin a una racha de ocho meses consecutivos en terreno negativo.

En ese contexto, la mejora del tercer mes del año implicó una recuperación parcial de la actividad, aunque el balance del trimestre se mantuvo en terreno negativo (-3,1%). Desde la consultora aclararon que “el primer trimestre del año cerró marcando una contracción de 0,4% al comparar con el último cuarto del año pasado”.

Cómo le fue a cada sector

A nivel sectorial, el desempeño fue muy variado. Uno de los rubros con mejor resultado fue el de minerales no metálicos, vinculado a la actividad de la construcción. Este segmento registró un crecimiento de 7,3% en la comparación interanual, impulsado principalmente por el aumento en los despachos de cemento portland, que avanzaron 11,0% en el mismo período. Además, este desempeño permitió revertir una racha de cuatro meses consecutivos de caídas, aunque el acumulado del primer trimestre todavía mostró una baja de 2,7%.

El sector de alimentos, bebidas y tabaco también mostró una mejora en marzo, con una suba de 2,0% interanual. El principal impulso provino de la producción de aceites, que registró un incremento de 5,2%. En tanto, la faena bovina evidenció una leve caída en el margen, aunque con una desaceleración respecto de los descensos superiores al 10% registrados en los dos primeros meses del año.

En el caso de maquinaria y equipo, la actividad continuó en descenso, aunque con una moderación en la magnitud de la caída. En marzo, el sector registró una contracción de 5,3% interanual, lo que implicó una desaceleración frente a las bajas superiores al 20% observadas en enero y febrero.

La consultora explicó que “la mejora se produjo principalmente por el sector automotriz, que anotó una marginal suba interanual de 0,4% en marzo, pero que permitió cortar con las cuatro últimas caídas anuales que estuvieron todas en torno al 30%”. De todos modos, el balance del trimestre se mantuvo negativo, con una caída acumulada de 16,8%.

Por su parte, el sector de metales básicos registró una baja interanual de 2,0%, con un acumulado negativo de 1,2% en el primer trimestre. Dentro de este rubro, se destacó la expansión del acero crudo, que creció 17,1%, mientras que otros segmentos, como los laminados, evidenciaron caídas significativas.

Perspectivas y condicionantes

En cuanto a las perspectivas, la consultora planteó que la mejora observada en marzo debe ser analizada con cautela. Si bien el repunte mensual reflejó una recuperación parcial, el contexto general de la demanda continúa mostrando limitaciones.

capeco - construccion - obreros - sector inmobiliario
La construcción muestra señales de recuperación, pero se mantiene por debajo de la media de actividad de los últimos años.

“Mirando hacia adelante, el mejor panorama que brinda la industria en el tercer mes debe tomarse con cautela”, advirtió el informe. En ese sentido, el estudio señaló que “mirando a tres de los principales demandantes de la industria local, ninguno se muestra dinámico”.

Entre los factores mencionados, se destaca la evolución de la economía de Brasil, para la cual se espera una desaceleración en 2026 en comparación con los años previos. “Por otro lado, la construcción muestra algunos signos positivos, pero sigue un escalón por debajo del nivel que promedió hace unos años, y los ingresos de las familias no permiten pensar en una rápida recuperación del consumo interno”, concluyó el documento.

De este modo, el desempeño de marzo reflejó una mejora en la actividad industrial tras la caída de febrero, tanto en la medición mensual como en la comparación interanual. Sin embargo, los datos del primer trimestre y las condiciones de demanda sugieren que la evolución del sector continúa condicionada por un contexto de recuperación gradual.

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