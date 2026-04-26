Cecilia Zuberbühler sorprendió al mostrar su llamativa técnica para abrir una botella de champagne: “Es una pavada”

La periodista mostró el método que tiene para descorchar las botellas (Video: Instagram)

Cecilia Zuberbühler sorprendió a sus seguidores con un tip práctico y elegante para abrir una botella de champagne en segundos, y lo hizo desde el living de su casa, luciendo una camisa de seda azul, jeans claros y botas texanas. En un entorno sofisticado y relajado, la periodista demostró que el estilo y la simpleza pueden ir de la mano, incluso en los detalles cotidianos.

En el video, se la ve mostrando la botella, retirando solo el papel superior y dejando el alambre de seguridad puesto, para luego girar el corcho suavemente y destapar la bebida sin complicaciones ni derrames.

En el video que compartió en sus redes sociales, Cecilia explicó con entusiasmo: “Les voy a dar, es una pavada, pero les voy a dar un dato que a mí me sorprendió. Sorprendí al dueño de una cadena de restaurantes y también a un miembro de la Academia Argentina de Gastronomía. Cómo sacar el champagne en segundos. Nadie le dice espumante”.

Cecilia demostró un método sencillo para descorchar el champagne sin complicaciones

Y siguió: “Se saca el papel, este champagne de La Flor de Culenta no lo tiene. Y después siempre sacamos el alambre y cada uno tiene su manera de sacar el corcho. Despacito, pidiendo ayuda, acariciando la base, corriendo, no sé. Pero no, esto es así. El alambre que siempre todos lo sacamos, lo dejamos y hacemos así. Y en un minuto, un minuto y medio, este champagne… ¿Vieron qué rápido se saca? O sea, no hay que sacar el alambre que siempre lo sacamos. Sé que es una pavada, pero una pavada útil. Y ahora a tomarlo”.

La periodista subrayó que este truco, lejos de ser complicado, puede simplificar la apertura y sumar un toque de destreza en reuniones o celebraciones: “Sé que es una pavada, pero una pavada útil. Y ahora a tomarlo”, concluyó, invitando a sus seguidores a animarse a probar esta técnica la próxima vez que descorchen una botella.

Así, Cecilia Zuberbühler volvió a mostrar que los pequeños gestos pueden marcar la diferencia, y que el buen gusto y la practicidad pueden ser aliados tanto en el look como en la vida cotidiana.

Meses atrás, la periodista, conductora y apasionada del golf vivió un momento tan incómodo como insólito durante un campeonato: por un descuido, su carrito de golf con todas sus pertenencias terminó en el agua. Lejos de ocultar el episodio, decidió compartirlo con sus seguidores a través de un video en Instagram donde relató, entre risas nerviosas y resignación, lo sucedido.

La periodista contó que su carrito cayó al agua y se le mojaron todas sus pertenencias (Video: Instagram)

“Qué horror, nunca pensé que iba a hacer este video”, comenzó diciendo, todavía sorprendida por el accidente. Con su habitual espontaneidad, explicó que todo sucedió en cuestión de segundos: “Distraída, mi carrito se cayó al agua”. La escena tuvo lugar en pleno torneo, en un campo de golf donde uno de los hoyos está rodeado por una laguna que terminó siendo la inesperada protagonista de la jornada.

En las imágenes que publicó, se la ve vestida con un conjunto rojo intenso y lentes de sol blancos, parada junto al espejo de agua. Detrás, el carrito visiblemente mojado y apoyado cerca de la orilla, mientras en el césped algunas de sus pertenencias están extendidas intentando secarse. Sobre el video, un mensaje contundente y humorístico: “¡Todo al agua!”.

Con evidente frustración pero también con humor, Cecilia detalló las consecuencias del traspié: “Está empapada la cédula, la billetera gotea. Un espanto. Miren”. En otro tramo del clip, mostró documentos y objetos personales completamente húmedos, y exageró el dramatismo de la situación: “Todo, todo, todo empapado. En pleno campeonato. Perdí. Perdí todas mis pertenencias golfísticas”, aunque sin perder la sonrisa.

Sin embargo, dentro de la mala experiencia, la periodista destacó un pequeño alivio: “El celular anda, menos mal”. Esa frase resumió la preocupación inicial que sintió al ver cómo el carrito se hundía en el agua, y reflejó la importancia que hoy tiene el teléfono, donde se concentran no solo las comunicaciones sino también datos personales, fotos, contactos y trabajo. Que el celular siguiera funcionando fue, en medio del desastre, casi un pequeño milagro que le permitió tomarse el mal trago con un poco más de humor.