Guatemala: Corte de Constitucionalidad ratifica la validez de la nómina de aspirantes a Fiscal General

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ratifica la validez de la nómina de seis candidatos para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. (Cortesía: Canal Antigua)

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala rechazó este sábado un recurso de aclaración presentado durante el proceso de selección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, lo que ratifica la vigencia de la nómina de seis candidatos.

El recurso fue promovido por el abogado Raúl Falla, quien solicitó a la Corte suspender la recalificación de expedientes y la elaboración de la nueva nómina, así como aclarar los alcances del fallo anterior que había anulado una lista previa de candidatos remitida al presidente Bernardo Arévalo.

Sin embargo, la CC consideró que la Comisión de Postulación cumplió con lo ordenado en el amparo provisional otorgado el pasado 23 de abril. Ese fallo instruyó eliminar el proceso y revisar la calificación de los expedientes, anulando así la nómina previa de seis aspirantes elaborada el 20 del mismo mes.

El recurso de aclaración presentado por el abogado Raúl Falla es rechazado y la lista de aspirantes permanece vigente para el periodo 2026-2030. (Cortesía: Corte de Cnstitucionalidad)

Como resultado, la comisión efectuó una nueva evaluación de los candidatos y elaboró una lista que fue dada a conocer oficialmente.

“La CC resolvió que la integración de la nómina actual es válida, ya que la Comisión de Postulación acató las directrices establecidas en el amparo provisional”, expuso en la máxima Corte.

De igual forma se enfatizó que los comisionados recalificaron correctamente los expedientes cuestionados y cumplieron todos los requisitos señalados en la resolución judicial.

La postura oficial fue tomada un día después de que la Comisión de Postulación concluye la integración de la lista de aspirantes para el período 2026-2030.

La Corte de Constitucionalidad confirma que la Comisión acató todas las directrices legales en la integración de la nueva lista de aspirantes. (Cortesía: Organismo Judicial)

La acción de amparo original que originó la revisión fue promovida por Falla contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El amparista argumentó que la nómina anterior incluía candidatos que, a su juicio, no acreditaban los requisitos legales para optar al cargo de Fiscal General y Jefe del MP, y que se debía garantizar la aplicación estricta de los criterios constitucionales.

No obstante, con la decisión de la Corte de Constitucionalidad, queda firme la validez de la lista elaborada por el pleno de comisionados, lo que permite avanzar con el proceso de selección del nuevo titular del Ministerio Público.

La decisión de la CC marca un paso relevante en el cronograma para la elección del próximo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.

Integrantes de la nómina final

La lista definitiva de candidatos quedó conformada de la siguiente manera:

Julio Rivera Clavería

Nector Guilebaldo de León

Beyla Adaly Estrada Barrientos

Gabriel Estuardo García Luna

Carlos Alberto García Alvarado

César Augusto Ávila Aparicio

El proceso de revisión y selección permite avanzar formalmente hacia la designación del nuevo titular del Ministerio Público en Guatemala. (Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)

En la nueva nómina conformada por seis aspirantes, se registró un cambio con respecto al listado anterior para ser enviado al Ejecutivo.

¿Qué sigue?

Se trata de Carlos García Alvarado, quien fue incluido en lugar de Zoila Tatiana Morales. Esa última no avanzó en el proceso tras obtener 9 votos a favor y seis en contra.

Ahora, la decisión final recae en el presidente guatemalteco Arévalo, quien tendrá la responsabilidad de seleccionar entre la nómina. El funcionario que será electo deberá asumir los retos vinculados a la justicia y la persecución penal durante el período 2026-2030.