Mundo

Israel lanzó una nueva oleada de bombardeos contra Hezbollah en el Líbano tras la orden de Netanyahu

El lanzamiento de proyectiles y drones por parte del grupo terrorista detonó contraataques de las FDI que destruyeron infraestructuras clave y dejaron seis muertos. Los sucesos ponen en entredicho la estabilidad del cese el fuego de tres semanas alcanzado entre los dos países

Guardar
Humo en Taybeh tras bombardeos de Israel el 25 de abril. Netanyahu ordenó hoy golpear con contundencia a Hezbollah tras denunciar violaciones a la tregua extendida. (Jalaa MAREY / AFP)
Humo en Taybeh tras bombardeos de Israel el 25 de abril. Netanyahu ordenó hoy golpear con contundencia a Hezbollah tras denunciar violaciones a la tregua extendida. (Jalaa MAREY / AFP)

Los medios de comunicación estatales libaneses informaron de una serie de nuevos ataques israelíes en el sur del país durante la noche del sábado, después de que unos ataques perpetrados ese mismo día causaran la muerte de seis personas, a pesar de la reciente prórroga del alto el fuego en la guerra entre Israel y Hezbollah.

Los nuevos ataques se produjeron tras las órdenes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al ejército de “atacar con contundencia los objetivos de Hezbollah”, después de que el ejército acusara a este de violar la tregua.

El Ministerio de Sanidad del Líbano había declarado anteriormente que “los ataques del enemigo israelí contra un camión y una motocicleta en la localidad de Yohmor al-Shaqeef, en el distrito de Nabatieh, causaron la muerte de cuatro personas”.

Otro ataque “contra la localidad de Safad al-Battikh, en el distrito de Bint Jbeil, se saldó con dos muertos y 17 heridos”, informó.

El ejército israelí afirmó que el sábado “eliminó” a tres miembros de Hezbollah que conducían “un vehículo cargado de armas”, así como a otro que circulaba en motocicleta y a otros dos miembros armados del grupo en otros lugares.

Tanques de Israel avanzan entre ruinas en el sur del Líbano. Netanyahu ordenó hoy atacar con contundencia a Hezbollah tras denunciar violaciones a la tregua vigente. (Jalaa MAREY / AFP)
Tanques de Israel avanzan entre ruinas en el sur del Líbano. Netanyahu ordenó hoy atacar con contundencia a Hezbollah tras denunciar violaciones a la tregua vigente. (Jalaa MAREY / AFP)

También afirmó haber identificado dos proyectiles lanzados desde el Líbano, denunciando “una violación flagrante de los acuerdos de alto el fuego” por parte de Hezbollah, y más tarde interceptó otro “objetivo aéreo sospechoso”.

Hezbollah, por su parte, afirmó que había atacado un vehículo del ejército israelí en el sur del Líbano en represalia por el ataque contra Yohmor al-Shaqeef.

Tras la orden de Netanyahu de atacar al grupo, la Agencia Nacional de Noticias (NNA) del Líbano, de titularidad estatal, informó de dos ataques sucesivos en una localidad del distrito de Bint Jbeil, otro en una localidad del distrito de Tiro y ataques contra otras dos localidades del distrito de Nabatieh.

El ejército israelí afirmó que había “atacado infraestructuras terroristas de Hezbollah utilizadas con fines militares en todo el sur del Líbano” y que “seguiría actuando con firmeza contra las amenazas”.

Israel afirma que se reserva el derecho a responder militarmente a amenazas inminentes en virtud de los términos del alto el fuego.

Un corresponsal de la AFP informó de que algunas personas huyeron de los suburbios del sur de Beirut —un bastión de Hezbollah que ha sido bombardeado repetidamente durante la guerra— tras la declaración de Netanyahu.

Explosión en Khiam

Vehículo militar israelí entre ruinas en el sur del Líbano. Netanyahu ordenó hoy atacar con contundencia a Hezbollah tras denunciar violaciones al cese el fuego. (Jalaa MAREY / AFP)
Vehículo militar israelí entre ruinas en el sur del Líbano. Netanyahu ordenó hoy atacar con contundencia a Hezbollah tras denunciar violaciones al cese el fuego. (Jalaa MAREY / AFP)

El presidente de EE. UU., Donald Trump, había anunciado el jueves que el alto el fuego de 10 días en el Líbano, que comenzó el 17 de abril, se había prorrogado por tres semanas.

Hezbollah, respaldado por Teherán, arrastró al Líbano a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo al lanzar cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, en ataques estadounidenses e israelíes.

La NNA informó de bombardeos de artillería israelí sobre varias localidades del sur del Líbano el sábado.

También informó de una “violenta explosión” en Khiam, una localidad estratégica situada al este de la frontera del Líbano con Israel, donde la agencia había señalado anteriormente que el ejército israelí había estado destruyendo “sistemáticamente” casas y otros edificios.

Un corresponsal de la AFP vio una enorme nube de humo elevándose sobre la localidad.

El ejército israelí volvió a emitir el sábado una advertencia a los residentes para que no regresaran a decenas de localidades del sur del Líbano situadas dentro de la denominada “línea amarilla”, que delimita una franja de territorio libanés de unos 10 kilómetros (seis millas) de ancho a lo largo de la frontera.

Los ataques israelíes han causado la muerte de al menos 2.496 personas en el Líbano desde el 2 de marzo, según las autoridades.

El viernes, el diputado de Hezbollah Ali Fayad afirmó que el grupo se reservaba el derecho a responder a cualquier agresión israelí, y añadió que prorrogar el alto el fuego “no tiene sentido” a la luz de los continuos “actos hostiles”.

Temas Relacionados

IsraelHezbollahLíbanoBenjamin NetanyahuFDIGuerra en Medio OrienteIránÚltimas noticias américa

Últimas Noticias

Koh Chang, la isla tailandesa que desafía la masificación turística

En el golfo de Tailandia, este sitio se consolida como refugio de naturaleza protegida y tradiciones isleñas, destacándose por su acceso restringido, playas vírgenes y un turismo controlado que prioriza la autenticidad local

Koh Chang, la isla tailandesa que desafía la masificación turística

Alarma en Rumanía por los primeros daños por drones rusos desde el inicio de la guerra

Más de 500 personas fueron retiradas de sus hogares luego de que restos de una aeronave no tripulada dañaran un edificio y postes eléctricos, en un incidente que la OTAN y la Unión Europea observan como una amenaza directa a la estabilidad colectiva

Alarma en Rumanía por los primeros daños por drones rusos desde el inicio de la guerra

Netanyahu ordenó atacar con fuerza Hezbollah en el Líbano tras el lanzamiento de cohetes hacia Israel

El primer ministro israelí instruyó a las tropas en la frontera norte para escalar las maniobras contra la organización proiraní, tras detectar proyectiles y drones. La situación pone en riesgo la precaria tregua alcanzada con el país vecino

Netanyahu ordenó atacar con fuerza Hezbollah en el Líbano tras el lanzamiento de cohetes hacia Israel

Big Boy 4014: la locomotora de vapor más pesada del mundo

Esta histórica máquina, restaurada tras décadas de retiro, representa el cénit de la ingeniería ferroviaria, destacando por su imponente tamaño y potencia

Big Boy 4014: la locomotora de vapor más pesada del mundo

Militello Val di Catania: el municipio que se convirtió en el “Pueblo de Pueblos” de Italia

La combinación de patrimonio, fiestas populares y sabores únicos le valió a esta localidad siciliana el título más codiciado en la región del sur

Militello Val di Catania: el municipio que se convirtió en el “Pueblo de Pueblos” de Italia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Organizaciones prenden las alarmas por caso en Antioquia y alertan sobre errores graves en manejo y administración de medicamentos

Organizaciones prenden las alarmas por caso en Antioquia y alertan sobre errores graves en manejo y administración de medicamentos

Pachuca vs Pumas EN VIVO: Tuzos y felinos disputan el subliderato en la última jornada del Clausura 2026

Semana Nacional de Vacunación 2026 inicia hoy: será gratuita y aplicarán dosis contra VPH, influenza y hepatitis B

Denuncian que Secretaría de Movilidad de Bogotá mantiene contrato con empresa sancionada por infiltración criminal

Cuánto se apreció el peso respecto del dólar en lo que va del año y cómo rankea con otras monedas de la región

INFOBAE AMÉRICA

El expediente abierto por el asesinato de Gerardi refleja desafíos persistentes para el sistema judicial guatemalteco

El expediente abierto por el asesinato de Gerardi refleja desafíos persistentes para el sistema judicial guatemalteco

Koh Chang, la isla tailandesa que desafía la masificación turística

El informe Guatemala: Nunca Más sentó bases para la justicia y recuperación social tras décadas de violencia en Guatemala

El sorprendente hallazgo que muestra cómo las bacterias fabrican su propio ADN sin copiar instrucciones

Tres helicópteros militares de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamientos en selva

ENTRETENIMIENTO

“The Wonderfools”: cuándo se estrena y de qué trata el nuevo k-drama de Cha Eun-woo en Netflix

“The Wonderfools”: cuándo se estrena y de qué trata el nuevo k-drama de Cha Eun-woo en Netflix

La novia de Anthony Kiedis, 33 años menor que él, defiende la brecha de edad en su relación: “Él sabe que es un tipo con suerte”

El regreso íntimo de Eric Clapton emociona a los fans en su tierra natal

La justicia le dice no a Cher: rechazan su pedido para controlar los bienes de su hijo

Los secretos de Charlize Theron: por qué la estrella de “Apex” no puede dejar de ver crímenes reales