En la Disposición 2461/2020 se establece la prohibición del “uso, la comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los cabezales rotulados como: “Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122001858”, “Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122002307” y “Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice121000789” ante lo denunciado por la firma SIREX MÉDICA SOCIEDAD ANÓNIMA del robo de dichos cabezales a un cliente.