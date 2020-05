-Yo no hablaría de depresión, aunque podría haber estados cercanos a esa naturaleza. Por eso nos interesa hacer un registro no sólo en un punto de tiempo, sino longitudinal. Acompañamos la experiencia en tres sondeos. El primero el día 1, luego el 15 y por último el 30, con la mismas batería de preguntas para ver las fluctuaciones que hay. Recientemente salió una revista médica de Gran Bretaña con una revisión de investigaciones de los últimos años sobre los efectos psicológicos de las cuarentenas que han tenido relación con las enfermedades respiratorias. Y todas coinciden en que dejan efecto en el orden psicológico que no diría que es para siempre, pero sí de larga duración.