Crimen y Justicia

Revelación en la causa contra “Fini” Lanusse: cómo es el monitor de anestesia que usaban para controlar los “viajes” con propofol

La anestesista y su ex jefe Hernán Boveri enfrentarán una audiencia clave ante la Cámara Criminal el mes próximo. Documentos en el expediente revelan un sensor tomado del Hospital Italiano esencial para controlar el estado de sedación profunda al que se sometían

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Hace algunas semanas, su defensa pidió que revocaran el procesamiento por falta de pruebas (TikTok: @finilanusse)

“Fini” Lanusse reapareció en los últimos días. Lo hizo en TikTok, previsiblemente. Posteó un video cantando karaoke con amigas, como si todo aparentara normal. Luego, posteó otro donde hablaba, más o menos, de su situación judicial. Aseguró que confiaba en el proceso. El proceso, precisamente, es la clave para entender cómo sigue su historia.

Lanusse y su colega y ex jefe Hernán Roberto Boveri enfrentarán a la Justicia en una audiencia de apelación. Será a comienzos del mes próximo, ante la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional, que deberá definir la suerte de la principal causa en su contra en la trama del propofol que involucra a dos médicos muertos: la causa que investiga, precisamente, el robo de propofol en el Hospital Italiano, donde ambos trabajaban.

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Lanusse y Boveri, su ex jefe en el centro médico de Almagro, fueron procesados el 10 de abril pasado por el juez Javier Sánchez Sarmiento, que investiga la denuncia del Hospital Italiano junto al fiscal Lucio Herrera. El delito: defraudación por administración fraudulenta. Boveri, superior en rango, fue embargado por $70 millones; Lanusse, por otros $30 millones.

El procesamiento de "Fini" Lanusse y Boveri firmado por el juez Javier Sánchez Sarmiento
El procesamiento de "Fini" Lanusse y Boveri firmado por el juez Javier Sánchez Sarmiento

“La vincha”

En la audiencia, las defensas de Boveri y Lanusse discutirán ante tres magistrados -Rodolfo Pociello Argerich, Mariano Scotto e Ignacio Rodriguez Varela-, no solo el procesamiento, con sendas apelaciones presentadas, sino también una nulidad planteada por el defensor de Boveri. Mientras tanto, el procesamiento de Sánchez Sarmiento revela un detalle sorprendente.

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Hasta ahora, las supuestas “propofest”, las fiestas de consumo controlado de propofol, no son más que un audio viralizado que agitó la imaginación pública. Para que estas “fiestas” ocurran -que no serían más que una administración privada de anestesia profunda-, se necesita más que una inyección de propofol: se necesita un equipo especial.

Sin este equipo, aseguran especialistas consultados por este medio, no se podría monitorear los valores de la persona anestesiada. En términos legos, se podría “dar vuelta”. De cara a la información en la causa, las “propofest”, por lo pronto, serían un asunto de a dos entre Boveri y Lanusse.

Esta pieza importantísima de instrumental está mencionada tanto en el procesamiento como en las denuncias de los médicos del Italiano que complicaron a Boveri y Lanusse. Se trata del sensor BIS, o índice biespectral, una vincha de electrodos conectada a un monitor que mide las ondas cerebrales, vinculada a la profundidad de la respiración.

Hombre con uniforme médico y gorro quirúrgico sonríe frente a equipo médico. Superpuesta, información promocional de un curso de anestesia
El doctor Hernán Boveri, imputado junto a Lanusse por el robo de propofol y el monitor BIS del Hospital Italiano

Sánchez Sarmiento afirmó que Boveri y la residente Lanusse tomaron “desde el período comprendido entre los años 2023 y 2024 y el día 13 de febrero de 2026, en el ámbito del Servicio de Anestesiología del Hospital Italiano -sede central-”, no solo el propofol “en reiteradas oportunidades dicho medicamento de la farmacia del nosocomio, bajo la apariencia de destinarlo a prácticas médicas asistenciales”, sino también las “vinchas BIS”, un “insumo necesario” para su preparación y administración.

El rumor en torno a los aparatos se repetía en la comunidad de anestesiólogos. Ese rumor llegó a Infobae, que consultó en repetidas ocasiones a fuentes del Hospital Italiano a investigadores de la causa por su presencia en el expediente. Ninguno ofreció una respuesta al respecto. Dos médicas residentes del Italiano que delataron a Boveri y Lanusse las mencionaron expresamente.

El sensor BIS mencionado en el procesamiento de Sánchez Sarmiento
El sensor BIS mencionado en el procesamiento de Sánchez Sarmiento

Una de estas especialistas “señaló haber observado en el domicilio de Lanusse la presencia de elementos de uso hospitalario -en particular “vinchas BIS”-, las cuales, conforme fue explicado por la nombrada (y por otras profesionales que declararon en la pesquisa), son utilizadas para monitorear la profundidad anestésica de los pacientes".

Otra médica, que declaró ante las autoridades de AAARBA -la asociación que nuclea a los anestesiólogos porteños- afirmó que la especialista anterior le dijo que Delfina mantenía encuentros privados hace tres años con Boveri. “Él va a la casa, le pone un BIS, le inyecta propofol”, afirmó. Boveri y Lanusse declararon también ante AAARBA. El médico reconoció su vínculo íntimo con la residente, para empezar.

sensor bis
La vincha del sensor BIS

En su apelación, los abogados de “Fini”, Juan Ignacio Haiquel y Claudia Balbín, apuntaron precisamente a estas declaraciones. Afirmaron que el procesamiento de Sánchez Sarmiento “se apoya en constancias del AAARBA que exhiben una grave irregularidad en el abordaje institucional y obtención ilegítima de información, sumado a una violación del secreto profesional y desviación de la finalidad de la convocatoria efectuada a nuestra asistida". La defensa de Boveri, por su parte, destacó que, al ser allanado, el médico entregó su teléfono Samsung con sus claves de desbloqueo.

El sensor BIS, otra vez, es de vital importancia en el cuadro de una posible fiesta. No fue hallado, por ejemplo, en el departamento del médico Alejandro Zalazar, encontrado muerto con una inyección en el pie. Un anestesiólogo con más de 15 años de experiencia en centros médicos públicos y privados asegura a Infobae:

“El valor del sensor BIS nos permite inferir cuánta profundidad tiene nuestra anestesia. Con ese monitor puedo “controlar” mi infusión de drogas (a través de bombas) e inferir un plano superficial anestésico en el que no pierdas tu ventilación. Es posible ‘controlar un viaje’ de esta forma". El propofol, así, puede ser empleado como un posible aliciente sexual.

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