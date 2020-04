Los temores de la mujer afloraron al darse cuenta de que su padre murió a su misma edad y el fantasma de un virus que ataca de tal manera la asustaron mucho. “Cuando me derivan su contacto, me avisaron que estaba muy asustada y que quería que la llamaran porque, si bien sus amigos e hijo la llaman, siente que no pude expresar sus temores y el miedo a morir que la invade. Cuando lo habla con sus afectos le dicen ‘no seas hincha pelota con eso’. Entonces necesitaba otro tipo de contención” .