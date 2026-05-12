Crimen y Justicia

Cayó otro de los integrantes de la banda que asesinó a Agustín Rivero en Temperley: cómo lo ayudaron sus ex novias

La víctima, de 21 años, fue asaltada cuando regresaba de la facultad. El ahora detenido, Matías Ezequiel Daller, es apuntado como autor del disparo que mató al universitario

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Una cámara de seguridad captó el momento exacto del robo ocurrido el lunes por la noche en el barrio San José de Temperley

Matías Ezequiel Daller, de 28 años, señalado como autor material y último prófugo de la banda que asesinó a Agustín Rivero para robarle el celular en Temperley, fue capturado por la Policía Bonaerense en un operativo en La Plata.

La detención se concretó tras una serie de tareas de inteligencia, vigilancias encubiertas y el seguimiento de movimientos financieros y digitales, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

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Detuvieron al último prófugo por el crimen del estudiante en Temperley
Matías Ezequiel Daller

La investigación por el homicidio de Agustín, de 21 años, se inició el 24 de abril, cuando el joven regresaba de la facultad y fue interceptado en la esquina de Dinamarca y Ericson, en el barrio San José. En ese sitio, un grupo de delincuentes abordó a la víctima, quien fue amenazada a punta de pistola.

La reacción inmediata del universitario ante el asalto fue tirar su mochila al piso, entregándosela al ladrón. Sin embargo, el sospechoso no quería el bolso, sino su teléfono. Así, se abalanzó sobre el joven y se lo sacó de la mano. El atacante le disparó en el abdomen y huyó con su teléfono móvil. La víctima fue trasladada por un vecino al hospital, donde falleció poco después.

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Las cámaras de seguridad permitieron identificar la secuencia de los hechos y los vehículos utilizados por la banda. El Volkswagen Voyage en el que se movían los agresores había sido robado horas antes en Lanús, al igual que una Renault Kangoo utilizada como apoyo. Ambos autos fueron hallados esa misma noche en diferentes puntos del sur del conurbano.

En los días siguientes, la DDI de Lomas de Zamora y el Departamento de Homicidios desplegaron tareas de análisis fílmico, pericias científicas y múltiples allanamientos.

El 25 de abril se logró la detención de Lautaro Ezequiel Silva y Miguel Ángel “Minion” Silva, quienes permanecen imputados por homicidio criminis causa y robo agravado. Durante esos procedimientos, se incautaron dos celulares y prendas de vestir presuntamente usadas durante el asalto.

Con los principales sospechosos identificados, la investigación se concentró en dar con el prófugo

Según fuentes oficiales, Daller cortó todo contacto telefónico y dejó de utilizar su tarjeta SUBE para dificultar su localización. Las pesquisas incluyeron el seguimiento de impactos de antenas, movimientos de billeteras virtuales y la vigilancia de domicilios de allegados.

El avance clave llegó cuando los investigadores detectaron que Daller permanecía en contacto con dos ex novias a través de redes sociales, comunicaciones telefónicas y transferencias de dinero.

Primer plano de Agustín Rivero, un joven con cabello oscuro y sonrisa con frenillos, vistiendo una camiseta verde, posando frente a un fondo oscuro y de madera
Agustín Rivero, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.L.Z., cuya trágica muerte ha conmocionado a la comunidad académica que exige justicia por su memoria. (Facebook)

Las fuentes detallaron que una de las mujeres declaró como testigo y reveló que, luego de cometer el asesinato, Daller fue a su casa y le confesó el crimen. De acuerdo a los detectives, le dijo que actuó junto a los hermanos “Lauti” y “Minion” y un tercer involucrado a quien no conoce.

Ofuscada, le pidió que se vaya. El sospechoso se llevó la SUBE del hijo de su ex pareja y ropa. Más tarde regresó buscando refugio, pero lo volvió a echar del lugar. Al día siguiente, la llamó diciéndole que estaba en la puerta y pidiéndole una campera.

En tanto, los investigadores detectaron que otra ex pareja ofrecía en redes un teléfono celular que coincidía con uno de los dispositivos vinculados al prófugo. El encuentro pactado para concretar la venta en la localidad de Villa Elvira, en La Plata, permitió a los agentes montar un operativo de vigilancia.

En ese punto, Daller fue finalmente arrestado y quedó a disposición de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. En el procedimiento se secuestró el celular implicado y se notificó de inmediato a la fiscalía interviniente.

Los investigadores continúan tras la pista de otros posibles involucrados y analizan pruebas recolectadas en los allanamientos.

El caso de Rivero generó fuerte repercusión en la comunidad universitaria y en el barrio, donde familiares y allegados de la víctima reclamaron justicia y mayor seguridad.

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