Desde el servicio de Trasplante Renal se realizaron tres trasplantes bajo las normas y protocolos establecidos por la Sociedad Argentina de Trasplante y la Sociedad Argentina de Infectología. “ Al principio, nuestra mayor angustia fue no saber qué iba a pasar con los pacientes inmunosuprimidos, ellos requieren el trasplante como única solución y no podíamos dejarlos esperando. Por suerte se armó un protocolo y eso calmó la ansiedad frente a chicos que no podían esperar más ”, contó Corbetta, responsable del servicio.