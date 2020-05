Salió en Punta Carrasco y, al borde del colapso, escaló una especie de pared de piedra que ya no existe. “Crucé caminando el jardín en calzoncillos y les golpeé la ventana”, recuerda. Parecía un espectro: “Los mozos estaban preparando el salón para una fiesta y no entendían nada. Yo ya no podía hablar así que les expliqué con señas lo que pude. Me abrieron una ventana, me metieron en la cocina, abrieron la tapa del horno y me taparon con manteles. Cuando llegó el médico del SAME y me tomó la temperatura estaba debajo de los 28 grados, ese es el límite en el que usualmente el corazón deja de funcionar”.