Hacía 4 horas que el crucero (con camas para 4.100 pasajeros) había zarpado de Miami, y Ana María y su hija apenas habían alcanzado a almorzar algo de frutas y verduras en la cubierta. "De repente, me agarró un dolor de panza muy fuerte, y corrí al baño", recuerda. En el baño minúsculo del camarote el dolor se intensificó: "Quedé tirada en el piso, no me podía levantar, ya me faltaba el aire".