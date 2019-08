"Me dejó con los pasajes comprados. Le rogué, le supliqué, lo regañé, me puse brava. Usé todas mis estrategias para que no nos dejara plantados pero no pude convencerlo", sigue. "Hoy digo 'menos mal que no fue', porque él es muy deportista, él habría querido ir a caminar por la playa esa mañana. De haber estado al lado del mar, esas olas nos habrían tragado y hoy no estaríamos contando el cuento. Fíjate que ahí mismo empezaron los aprendizajes: 'Las cosas que no pasan, no pasan por algo'". Esta es la foto que sacó ella misma unos días después.