-Durante un tiempo mantuve las dos actividades, pero la música me fue absorbiendo cada vez más y ya no podía hacer las dos cosas a la vez… Pensé que además de estudiar en el Colón yo estaba en el coro del teatro… Tuve que dejar el periodismo. Y no sólo eso, a veces cuando teníamos que cantar en una ópera ensayábamos todo el día y no podía ir a clase, por eso la carrera me llevó cinco años…