Confieso que no he leído a los clásicos, que mi formación ha omitido a los griegos y que carezco del rastro que deja una educación elevada. ¡Y se nota! Pero todos los guionistas, los Ray Collins, los Oesterheld, los Wadel, los Trillo, los Saccomanno y los Robin Wood (ojo, no confundir con Robin Hood) han estimulado mi fantasía. Y Pratt, Zoppi, Altuna, Breccia, como tantísimos maestros del dibujo, me transmitieron la forma de contar mucho con poco.