“Lo que aconsejo es darles tiempo de acostumbrarse, para que cuando vea a las personas de la casa con tapabocas o barbijos no se asuste con el impacto. Por ejemplo, cuando fui a buscar a uno de los perros me quité el barbijo y los lentes de protección que uso antes de abrir la puerta. Cuando me vio y reconoció salió tranquilo, y yo me puse esos lentes en el ascensor y el barbijo antes de salir a la calle. En ese momento, el perro ya sabía que era yo y entendía que estaba por salir a pasear, entonces no se alteró”, dijo el paseador.