Crimen y Justicia

Encontraron un feto en una planta de líquidos cloacales en Córdoba y es el segundo en dos meses

Las autoridades investigan la zona tras encontrar un feto en instalaciones de tratamiento de efluentes, hecho que coincide con otro episodio similar reportado en el mismo lugar en marzo

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Predio ubicado sobre Camino a Chacra de la Merced donde hallaron el feto (Fuente: ElDoce.TV)
Predio ubicado sobre Camino a Chacra de la Merced donde hallaron el feto (Fuente: ElDoce.TV)

Un feto fue hallado el miércoles 13 de mayo de 2026 durante una revisión rutinaria en una planta de líquidos cloacales ubicada en el camino de la Chacra de la Merced, en las cercanías de la ciudad de Córdoba. Se trata del segundo caso de este tipo detectado en el mismo predio en menos de dos meses, hecho que ha motivado la apertura de nuevas investigaciones judiciales y refuerza la preocupación de las autoridades sobre la recurrencia de este tipo de hallazgos.

El último reporte fue realizado por el encargado del predio quien señaló que el hecho se descubrió en el sector de los piletones de la planta. Al detectar restos humanos durante las tareas de control, notificó de inmediato a la policía. El primer episodio tuvo lugar el 16 de marzo, cuando empleados del área descubrieron otro feto de aproximadamente diez centímetros en un sector cercano al desagote de camiones. Ambas situaciones ocurrieron dentro del mismo predio de tratamiento de efluentes.

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Las dos apariciones, tan próximas en el tiempo y en la localización, son consideradas por la Justicia de Córdoba como hechos graves que ameritan una investigación en profundidad respecto al origen de los restos y a eventuales responsables dentro o fuera del establecimiento, según declaró la fuerza policial local. De momento, se mantienen abiertas las diligencias judiciales bajo la supervisión de la Fiscalía de Instrucción.

Dos hallazgos de fetos en una planta de líquidos cloacales abre investigaciónes en Córdoba
Dos hallazgos de fetos en una planta de líquidos cloacales abre investigaciónes en Córdoba

La investigación se enfoca en reconstruir cómo pudieron llegar los fetos hasta el sistema de líquidos cloacales y si existe alguna relación entre ambos episodios. La reiteración en un plazo tan breve lleva a los investigadores a considerar no solo el cumplimiento de los protocolos en la planta, sino también la posibilidad de que el predio se haya convertido en punto de disposición clandestina de restos.

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Hallaron un feto de 6 meses en Entre Ríos

Una vecina del barrio Cantera 25, en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, descubrió el lunes 11 de mayo, un feto de seis meses de gestación en un contenedor de basura, lo que motivó la intervención inmediata de fuerzas policiales y el inicio de una investigación judicial para identificar a la persona responsable y determinar las circunstancias del hecho.

Las autoridades se enfocan ahora en el análisis de cámaras de seguridad del sector para reconstruir la secuencia y avanzar en el esclarecimiento del caso. En las tareas periciales intervinieron agentes de Policía Científica y una médica de turno que se desplazó hasta la intersección de Lorenzo Sartorio y 25 de Mayo, donde la mujer de 70 años había dado aviso tras hallar el cuerpo al depositar residuos.

El feto, de aproximadamente veinticuatro semanas de gestación, fue trasladado a la morgue del Hospital Justo José de Urquiza para estudios forenses. El subjefe departamental de la Policía, comisario mayor Javier Leiva, confirmó que la investigación quedó en manos de la fiscalía, que ordenó los peritajes médicos y criminalísticos necesarios.

Un dato que dificultó la pesquisa es que no se registraron ingresos en hospitales de la zona del hallazgo, lo que llevó a los investigadores a considerar otras vías. “No tenemos constancia de que haya ingresado ninguna mujer con compatibilidad con el feto”, precisó Leiva al medio EntreRíosYA. Al no haber establecimientos de salud cercanos ni reportes médicos relacionados, la policía optó por revisar imágenes de cámaras domiciliarias en distintos puntos del barrio.

La ausencia de un horario preciso complica el trabajo policial, que ya anticipa una revisión extensa del material fílmico. “Se están levantando cámaras domiciliarias de vecinos para ver quién pudo haber tirado el feto al contenedor”, afirmó subjefe departamental de la Policía. Se presume que el cuerpo fue descartado durante la noche o en la madrugada, antes del hallazgo.

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