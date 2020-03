Heather Loenser, médica veterinaria y alta funcionaria veterinaria en la Asociación Hospitalaria Estadounidense de Animales (AAHA, por su sigla en inglés), expresó su preocupación de que muchos dueños de mascotas no estuvieran preparados con las provisiones que tal vez necesiten si no pueden salir de su casa un par de semanas. El alimento para mascotas y los artículos de limpieza deben ser de los primeros artículos en tu lista de abastecimiento. Loenser también recomienda que los guardianes de mascotas procuren tener dosis adicionales de medicamentos preventivos mensuales en caso de pulgas, garrapatas y dirofilariasis canina, así como cualquier medicina recetada y elementos especiales de la alimentación de tu mascota. Si no necesitas ponerte en cuarentena y tu mascota no ha ido al veterinario en mucho tiempo, ahora es un buen momento para ir y asegurarte de que esté al corriente con todas sus vacunas.