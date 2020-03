Una buena opción para no cortar las salidas de los perros es coordinar con alguien de confianza que tenga la lave de su casa y pase solo a buscar al perro teniendo en cuenta las precauciones. “Limpiar picaportes con solución de agua alcoholizada al 70 %, que la persona que lo pase use alcohol en gel, que no se toque la cara mientras esté en contacto con el animal y que al devolverlo no se salude con la persona en cuarentena”.