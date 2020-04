A su vez, advirtieron que, antes de otorgar la libertad o la prisión domiciliaria a un preso, primero debe contar con la intervención de las principales afectados por el hecho delictivo que motivó la condena, según lo establecido por la Ley de Víctimas 27.372. “Al no considerar a las víctimas, sentimos que nos vuelven a matar a nuestros seres queridos que ya no tienen voz y no la tuvieron cuando perdieron la vida en manos de quienes hoy destruyen y amenazan por sus derechos”, advirtieron.