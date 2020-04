Entonces, no se encuentra la razón real por la que tantos jueces conceden estos favores a los delincuentes sin que haya un motivo concreto de peligro en que continúen cumpliendo su condena. Además, cabe preguntarse: ¿por qué se concede el privilegio a unos y a otros no? Ello máxime que es sabido que no hay posibilidades de un adecuado contralor de su correcto cumplimiento, habida cuenta el número creciente de personas en esa condición.