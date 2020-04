Morrone piensa a futuro: “A principio de abril pagué todo con mis ahorros. No tengo deudas hasta hoy, pero llega mayo y no sé qué voy a hacer para no endeudarme, aunque creo que no me queda otra. Ninguna medida del Gobierno Nacional ni del Gobierno de la Ciudad cubre a los Salones Fiestas Infantiles. No se acordaron aún de nosotros”.