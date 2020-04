“Los eventos que me habían contratado se postergaron todos y algunos se cancelaron. Me quedé sin ingresos, me gasté mis pocos ahorros y tengo que pedirle ayuda a mis padres y amigos para sobrevivir". La maquilladora Paula Petrini (41) relata en pocas frases toda la angustia que vive desde que se declaró la cuarentena por el COVID-19. Vive en Villa Urquiza con su hija de 18 años y la pandemia la condenó a no poder trabajar.