Su concesionaria tiene 8 empleados. “ De nosotros no se habla nada, somos Pymes de servicios que ya veníamos re mal y esto nos mata. No entramos en ninguno de los anuncios del Gobierno, los bancos no te dan créditos. Que no haya flujo de capital arruina a las Pymes. Tengo a mi propia familia y la responsabilidad sobre al menos otras 10 familias que tampoco están contempladas en los anuncios que hace Fernández” .