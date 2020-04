-Mayormente el que dibuja no esculpe y el que esculpe no dibuja. Yo hago las dos cosas. En mi caso se dio casi en simultáneo. Pasa que, cuando recién empecé, no tenía muchos conocimientos de escultura. Pero cuando terminé la secundaria me anoté en la escuela de bellas artes y fui aprendiendo. Ahí me di cuenta de que había muchas técnicas muy útiles para poder hacer este tipo de trabajo. Entonces evolucionó casi en paralelo. Pero siempre me resultó más fácil dibujar que hacer esculturas, de hecho es más rápido el resultado. Yo diría que son dos cosas que se complementan muy bien. Siempre hago un dibujo antes de hacer la escultura, no arranco improvisadamente, planifico mucho. Antes de empezar hago planos, escalas, varias vistas de lo que quiero esculpir para evitar errores.