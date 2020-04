–Yo estaba sintiendo que me iba a enfermar si no hacía algo. Estuve algunos días con esto en la cabeza y no me animaba. Y veía que tenía que hacer algo por mi salud y por la salud de mucha gente que estaba pasando una situación parecida a la mía. Era ir a un psicólogo a que me ayudara a manejar esta situación o buscar la manera de ocupar el tiempo en algo. Y, bueno, salió esto. Creía que era algo saludable, una actividad que nos iba a hacer bien a todos. De hecho, por los mensajes que recibo, sé que a las personas que se prendieron les hace bien. Y es que tiene un doble condimento: por un lado está el juego, el objetivo de ganar. Y, por otro lado, está el encuentro entre varios. No son siempre las mismas 300 o 400 personas que se reúnen, van rotando. Porque “¡el público se renueva!”, como dijo Mirtha Legrand (risas).