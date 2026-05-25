Dos señalados como delincuentes fallecieron tras operativo policial en Hondo Valle de República Dominicana

Ranller Encarnación Vicente, alias Ranger, y su acompañante cayeron tras enfrentarse a la Policía Nacional en Hondo Valle, provincia Elías Piña (Foto cortesía Policía Nacional)

Dos hombres señalados por la Policía Nacional como delincuentes, entre ellos el prófugo apodado “El Ranger”, murieron después de un operativo en el sector Los Guineos, en el municipio Hondo Valle, provincia Elías Piña. La institución afirmó que ambos dispararon contra los agentes al notar su presencia y que resultaron heridos durante la intervención.

La fuerza pública identificó al prófugo como Ranller Encarnación Vicente, alias Ranger, de 32 años, y a su acompañante como Sánchez Montero Montero, de 47. Según el reporte oficial, miembros de unidades élite y de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) los localizaron tras labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento.

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De acuerdo con el informe preliminar, los dos hombres quedaron heridos por disparos en el intercambio con los agentes y luego murieron mientras recibían atención en el Hospital Municipal de El Cercado, informó la Policía.

El operativo en Hondo Valle y la versión de la Policía

Encarnación Vicente, buscado desde su fuga del CCR, intimidaba comunidades y enfrentó a la Policía antes de ser abatido (Foto cortesía Policía Nacional)

La Policía Nacional sostuvo que el enfrentamiento ocurrió cuando los agentes ingresaron al área de Los Guineos y, según su versión, los dos hombres respondieron con disparos. La institución atribuyó el desenlace a esa agresión contra los uniformados durante el procedimiento.

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En la misma comunicación, la Policía informó el decomiso de dos armas de fuego que, según indicó, eran portadas de manera ilegal. Detalló que se trató de una pistola con marca y numeración no legibles, junto con un cargador con capacidad para 30 cápsulas, y otra pistola marca Carandaí, serie No. G21075. También reportó la ocupación de un teléfono celular color azul.

La fuga del CCR de Elías Piña y la condena previa

Las autoridades precisaron que Encarnación Vicente era buscado desde el 19 de mayo de 2024, fecha en la que, según la Policía, se fugó del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Elías Piña, donde cumplía una condena de 30 años de prisión por dos homicidios.

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La institución afirmó que, desde esa fuga, el prófugo habría participado en al menos cuatro homicidios vinculados a conflictos derivados del microtráfico de drogas en las comunidades de Hondo Valle y Juan Santiago.

La Policía aseguró que el hombre, condenado a 30 años y acusado de varios homicidios, fue localizado junto a otro sospechoso en Los Guineos (Foto cortesía Policía Nacional)

Antecedentes atribuidos a “El Ranger” y hechos investigados

En su informe, la Policía Nacional indicó que la primera denuncia contra Encarnación Vicente data del 21 de enero de 2015, cuando fue acusado de entrar a una vivienda y sustraer una pistola marca Salcimaz, calibre 9 mm.

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La institución agregó que en 2016 Encarnación Vicente habría matado a un hombre identificado como Alfredo Amador Vicente, como parte de su historial delictivo consignado por las autoridades.

La Policía sostuvo que el prófugo mantenía atemorizados a residentes de comunidades de la zona fronteriza, al señalar que ingresaba de madrugada a viviendas y que presuntamente intimidaba y amenazaba para obtener refugio y evitar ser localizado. Además, la institución le atribuyó haber herido de bala en la pierna izquierda a un oficial superior durante una intervención realizada semanas antes por equipos desplegados para su captura.

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El pasado 19 de mayo de 202 la Policía Nacional informó sobre el apresamiento en el municipio de Neyba, provincia Bahoruco, de un hombre que se encontraba prófugo y era activamente buscado por la justicia por su presunta implicación en un homicidio ocurrido en Santo Domingo.