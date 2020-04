“El transporte escolar está en estado de emergencia. De nosotros dependen muchas familias. Si no hay clases no trabajamos, por ende no tenemos ingresos económicos y no hay manera de llevar a cabo otras actividades. Venimos de un receso escolar y eso empeora nuestra situación. Y no sabemos cuándo van a comenzar la clases. Queremos ser escuchados. Necesitamos ser escuchados. Juntos vamos a salir adelante”, advierten en una filmación que se hizo viral los choferes nucleados en la Asociación Propietarios de Ómnibus Escolares, Turismo y Afines de la Ciudad de Buenos Aires (APOETA)