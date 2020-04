Sin poder hacer home office, que no le sirve como a tantos dueños de negocios y comercios, trata de pensar cómo hacer para que esta crisis no le pegue tan fuerte, “pero estoy lejos de encontrar la respuesta” , se lamenta. En los últimos días hizo una campaña en redes bajo el hashtag #esperemosalosprofesionales, invitando a que la gente no se corte o tiña el pelo aburridos en las casas.