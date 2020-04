De este modo, señalan, “las víctimas no tienen voz para ejercer sus derechos” y denuncia que en la práctica no funcionan los Defensores de las Víctimas, pese a que su institución “fue especialmente incluida en la Ley Nacional de Víctimas”, por lo que "no hay nadie que proteja sus derechos oponiéndose a la concesión de beneficios improcedentes para sus victimarios”.