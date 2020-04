Desde México, Martina habló en nombre de más de 2000 argentinos allí varados. “El Presidente dijo que no podemos regresar porque las fronteras están cerradas, pero eso no es real porque por la vía diplomática se pueden abrir. Se necesita voluntad política”, afirmó esta argentina, que alertó sobre muchos que ya no tienen asistencia al viajero y cobertura médica.