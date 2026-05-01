Tiene 16 años, va al secundario y fundó su propio emprendimiento de comida

Marc Miguez destacó la importancia de reinventarse, aprender de los errores y aprovechar los consejos de la gente en su camino emprendedor

En una entrevista exclusiva en Infobae a la Tarde, el joven emprendedor Marc Miguez compartió su historia de superación personal y su mirada sobre el trabajo, la tecnología y los desafíos de los adolescentes.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Miguez narró: “Yo empecé cocinando con seis años y mi primer emprendimiento lo tuve con ocho. Vendía cosas de mi casa, pastafrola, algunas me salían bien, otras no tan bien, pero siempre emprendiendo, porque crecí viendo a mis viejos laburar. Son artistas callejeros”.

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Marc Miguez: de la cocina casera a la focacchería propia

Marc Miguez, a sus 16 años, se presenta como un ejemplo de la nueva generación de emprendedores. “Con 14 años estaba aburrido en el colegio y ahí nace este proyecto que hoy lo puedo llevar a cabo”, explicó sobre el origen de su focaccería, La Casetta.

El adolescente reconoció que canalizó la incomodidad y el desarraigo de su mudanza reciente en Buenos Aires a través de la escritura y la creación de su negocio: “Ese año también escribí un poema con mi profesora y ganamos una competencia. Y una de esas escrituras fue este proyecto, que era una focaccería pero en un quiosco de diarios”.

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El joven Marc Miguez, de 16 años, fundó su propia focaccería La Casetta tras canalizar su pasión por la cocina y el arte (Infobae en Vivo)

La familia aparece como un motor fundamental en su historia. “Mis viejos siempre nos dieron la posibilidad de hacer muchas cosas. Hice deporte, arte, cerámica, dibujo, pero la cocina me atrapó. Me regalaron un curso de cocineritos y ahí encontré mi arte, porque la gastronomía es un arte muy completo”, sostuvo.

El camino del emprendedor adolescente no estuvo exento de dificultades. “Me mandé bastante solo, aprendí equivocándome. Había cosas que me servían y otras que le pifiaba. Fue ir buscando y atajarme, siempre tomando consejos de la gente. Todos tienen algo para ofrecernos”, contó Miguez.

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Doce mil jóvenes y el debate sobre el futuro: entre la presión y la creatividad

El evento Endeavor Sub 20 reunió a 12 mil estudiantes secundarios de escuelas públicas y privadas de todo el país, interesados en escuchar a emprendedores y figuras reconocidas.

La presencia de María Becerra marcó uno de los momentos más aplaudidos de la jornada. Desde el escenario, la cantante quilmeña afirmó: “Puede estar el talento, ¿viste? Pero si sos vago, no llegás a ningún lado… Hay que laburar, hay que laburar. Uno tiene que saber todo el tiempo reinventarse, estar abierto a escuchar lo nuevo, amoldarse a la tecnología”.

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El joven Marc Miguez, de 16 años, fundó su propia focaccería La Casetta tras canalizar su pasión por la cocina y el arte (Infobae en Vivo)

El clima del encuentro permitió indagar sobre los verdaderos intereses de los adolescentes. Julia Goñe, estudiante de 17 años, compartió: “Me llevo esa idea de que el camino es algo largo y difícil, y que no siempre se logra a la primera. Eso es un buen mensaje”. Sobre la diversidad de vocaciones, agregó: “Había charlas para todos los intereses. Dentro de doce mil personas, cada uno quiere dedicarse a algo distinto”.

El panel abordó la presión de “pegarla” rápido en la era digital. Miguez reflexionó: “Vivimos en la era de la inmediatez. Nos estamos creyendo esa superficialidad que no es tan así. Hay un proceso que las redes no muestran”. Goñe sumó: “Los que venden cursos son motivo de burla en mi entorno porque nos damos cuenta de que es falso. Pero sí existe esa desesperación de tener que hacer plata rápido”.

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Tecnología, inteligencia artificial y el desafío de la generación sub 20

La conversación expuso la transformación que introduce la tecnología en la vida cotidiana y educativa de los adolescentes. “Tengo compañeros que directamente no van al colegio, va ChatGPT al colegio. Se nos está yendo un poco de las manos eso. Nos asusta a todos, también a los jóvenes”, planteó Miguez.

La familia de Marc Miguez fue clave en su desarrollo profesional, alentándolo a explorar la gastronomía como forma de expresión artística (Infobae en Vivo)

Goñe señaló que en su escuela ya incorporan la inteligencia artificial en algunas materias, pero prefiere el trabajo creativo propio: “Si es una materia que me interesa, prefiero invertir mi tiempo porque siento que me sirve. Si no, uso la IA porque agiliza”.

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Ambos coincidieron en la necesidad de establecer límites al uso de dispositivos. “Estoy todo el día pegado al celular, porque también trabajo con el celular. Pero hay que diferenciar entre ocio y trabajo”, reconoció Miguez, quien admitió: “Me asusta cómo nos estamos quedando atrás. Si en los primeros tres segundos no metiste 20 estímulos en un video, no te ven”.

El debate se extendió a la identidad digital: el uso de cuentas privadas, la presión por mostrarse y el escepticismo ante la fama en redes. “No todos quieren ser influencers. Usamos redes y subimos cosas, pero no para dedicarnos a eso. De hecho, no está bien visto subir mucho a redes sociales”, aclaró Goñe.

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La mirada sobre la política y el futuro fue otro eje. “Estamos frente a una generación con muchos proyectos y cosas nuevas. Hay cosas que nos asustan, como la inteligencia artificial, pero no está todo perdido”, valoró Miguez.

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