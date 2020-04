“Era una montaña rusa. Había bajado y ahora volvía a subir. Me explotó el celular de mensajes: gente querida preguntando si era cierto y si estaba bien y agresiones, un montón de agresiones. La ambulancia llegó con las sirenas prendidas, todos los vecinos en las ventanas mirando, un policía me filmaba con su celular. Era el show del día, la novela de las 8 de la noche. Me costó convencer al que manejaba la ambulancia de que apagara las sirenas, que respetara la privacidad, que estaban generando una psicosis”.