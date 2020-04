La angustia lo desbordó. “Cerré las redes y me tiré en la cama a llorar. Era peor la carga que sentía por toda esa estigmatización que los síntomas. Mis viejos no paraban de llorar, no sabíamos si íbamos a tener que cerrar el negocio, con toda la gente que se iba a quedar sin trabajo", sigue. "Me escribía todo el mundo. No sé de dónde sacaron mi teléfono pero mis clientes me decían que si era negativo les mostrara un certificado porque los había expuesto a todos. Me estaba por explotar la cabeza” .