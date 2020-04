José Luis y Romina resolvieron llamar a la policía y contar las amenazas que estaban recibiendo. “Pusieron un patrullero enfrente de casa y se quedaron custodiando toda la noche. ¿Sabes lo que decían en el grupo de whastapp al día siguiente? Que la policía ya nos había puesto vigilancia para que no me escapara”. Romina interrumpe: “Yo no sabía qué hacer, sentí mucha impotencia. Las amenazas no parecían dichos: tenían tanta firmeza, tanta convicción que ya no sabía si alguien era capaz de hacer algo así o no”.