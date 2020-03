“Todo el plantel de pilotos levantamos la mano y dijimos que estábamos en condiciones de volar. Yo, en particular, remarque mis ganas de ganas y me puse a disposición. Sentía la necesidad de hacer algo por el otro porque todos algunas vez estuvimos fuera de casa con ganas de volver. Se me despertó esa vocación de ayudar a la gente y fue realmente gratificante” , contó Ruíz Díaz a Infobae.