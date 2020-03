“A los turistas en este momento nos están tratando bien y nos ayudan solo los que nos conocen”, dice Ana Laura Lloveras (29) que también está en ese pueblo, a donde viaja desde hace 7 años a formarse en un estilo de yoga, y quiere regresar a Argentina. “El resto uno siente que se alejan y miran mal. A mí no me pasó nunca hasta ahora en los años que vengo, de hecho aman a los turistas. Pero de repente ahora vas caminando por la calle y no quieren mirarte, no quieren hablarte, te gritan ‘corona’ y es muy incómodo porque no sabés hasta que punto va la violencia, más cuando hay necesidades. Eso es lo que te hace pensar que quizás no es muy seguro quedarse acá”.