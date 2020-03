La respuesta es que no hay ninguna recomendación específica que diga que no hay que hacerlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no sabemos cuánto durará la cuarentena y que, de lograr el embarazo, esa persona tendrá que salir a hacerse análisis, donde sí se puede infectar. Y ahí se vuelve al punto de inicio: nadie puede decir hoy cómo puede afectar el coronavirus al embarazo, aunque las embarazadas estuvieron primeras en la lista de licencias para no ir a trabajar que el martes implementó el gobierno.