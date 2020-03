También influyó mucho la performance de las chilenas “Un Violador en tu camino” porque desató una segunda versión del Me Too: en redes las mujeres empezaron a escribir cosas como “y la culpa no era mía (tenía 8 años) ni donde estaba (en mi casa) ni cómo vestía (pijama)” para delatar sobre todo a familiares que abusaron de ellas en la infancia. Ahorita también hay una ola muy fuerte de protestas en universidades por el acoso de profesores”.