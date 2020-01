—Yo siempre iba a Colombia a visitar a mi familia y todos los años era esta pregunta: ¿y el novio? ¿para cuándo el novio? Hasta que una vez, cuando tuve un novio con el que duré mucho tiempo, mi papá me dijo: “Me alegro mucho que tengas una pareja porque así yo me quedo más tranquilo". Su idea es que entonces alguien me cuidaba. Es lógico, porque fue la manera en que nos enseñaron y nos socializaron el amor de pareja: era cuidado, el futuro y el destino, una garantía de futuro y de porvenir, de alguien que se va a morir con vos y te va a dar la mano y te va a dar las pastillas y vas a tener una herencia. Pero la verdad es que a mí esa pareja no me cuidaba, no me acompañaba, no me resolvía nada. ¿Sabés quienes me acompañan, quienes me resuelven, quienes me cuidan? Mis amigas. A las mujeres nos enseñaron a competir, yo creo que es hora de empezar a ponderar el amor de las amigas.