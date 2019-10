En realidad el modelo de democracias liberales y derechas moderadas no necesita grandes manifestaciones, sino medir el entusiasmo con una distancia funcional y sin subir ni el fervor, ni exacerbar la crítica. En el paradigma de Jaime Duran Barba la felicidad democrática no requiere de euforia, ni de resaca. Se necesitan electores, no entusiastas.