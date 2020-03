“Y me parece que hay que analizarlo también desde los barrios más pobres”, agregó. “Porque a veces los discursos de algunos funcionarios parecen solamente interpretar lo que pasa en los lugares académicos, en las clases medias. Y a veces ese mismo tema en los barrios populares no existe o tiene otras dimensiones. Hay un problema de salud gravísimo en los barrios nuestros. Me parece que la agenda la tiene que poner la gente y no los organismos internacionales”.