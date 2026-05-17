Sociedad

Un conductor sufrió un ataque de epilepsia y causó un choque múltiple con ocho heridos en el barrio de Belgrano

La colisión, que incluyó motos y autos, motivó un despliegue médico y policial. Todos los afectados sufrieron heridas leves

Guardar
Google icon
Una camioneta impactó de frente contra otro vehículo que a su vez generó el impacto en cadena

Un choque múltiple en avenida Monroe y avenida Cramer, en el barrio porteño de Belgrano, dejó este domingo ocho personas heridas, luego de que el conductor de una camioneta sufriera un ataque de epilepsia y perdiera el control del vehículo, informó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El siniestro involucró dos motos y cinco automóviles y requirió una rápida intervención del SAME y el despliegue de un operativo en una de las zonas de mayor tránsito de la ciudad, informó la fuerza de seguridad.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando, a las 13:20, el conductor de una camioneta Haval detenido ante el semáforo en la intersección de avenida Monroe y avenida Cramer sufrió un ataque de epilepsia, lo que provocó que acelerara de manera involuntaria. La camioneta atropelló primero a dos motos que se encontraban delante, cruzó al carril opuesto e impactó de frente contra un auto particular en la mano contraria, desencadenando un choque en cadena con otros tres vehículos, informó la Policía.

Ocho personas resultaron heridas tras el accidente. Según reportó TN, fueron llevadas al Hospital Pirovano y al Hospital Tornú para su atención en tanto que otra optó por recibir atención en un centro asistencial privado. En ese sentido, la Policía precisó que los diagnósticos indicaron politraumatismos, aunque en todos los casos se descartó riesgo de vida.

PUBLICIDAD

Un SUV oscuro con daños frontales y otro vehículo accidentado en una calle urbana, con un oficial de policía de pie cerca. Se ven edificios y árboles al fondo
En la camioneta viajaba la persona que sufrió el ataque de epilepsia. El operativo de emergencia que movilizó a varias ambulancias y patrulleros

El SAME intervino con varias ambulancias para asistir a los ocho heridos. Las primeras atenciones a los heridos fueron prestadas en el lugar del accidente. Según TN uno de los afectados rechazó la asistencia y se trasladó a un sanatorio particular.

La sucesión de colisiones afectó la circulación en esos tramos de la avenida Cramer y de Monroe, tanto porque los vehículos quedaron detenidos en el lugar del impacto como por por el despliegue generado de ambulancias, patrulleros y motos de la Policía.

Intervención judicial tras el choque en avenida Monroe

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte (UFLA Norte), a cargo del Dr. Galvaire. Se iniciaron actuaciones por lesiones culposas, ya que el accidente se debió a una maniobra involuntaria del conductor, detalló la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Un SUV oscuro con daños frontales y otro vehículo accidentado en una calle urbana, con un oficial de policía de pie cerca. Se ven edificios y árboles al fondo
El choque involucró dos motos y cinco automóviles en una de las zonas más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires

El siniestro, pese a la magnitud del impacto y el número de vehículos afectados, no provocó víctimas de mayor gravedad. El saldo final es de ocho heridos sin riesgo para su vida.

Un choque entre dos autos dejó heridos leves en Almagro

Por otra parte, a primera hora de la mañana de este domingo, un choque entre dos autos en la intersección de avenida Díaz Vélez y Salguero, en el barrio porteño de Almagro, dejó un saldo de dos heridos leves. El accidente involucró a un Volkswagen Suran —que, de acuerdo con las primeras versiones, habría cruzado con el semáforo en rojo— y un Toyota Corolla, que terminó con daños significativos en la parte delantera.

El conductor del Corolla, identificado como Mariano, relató a C5N: “Venía por Díaz Vélez, verde, y chocó. Yo lo vi que pasó en rojo (el otro vehículo). Las pericias lo van a decir”. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) atendió a los involucrados, confirmando que no presentaron lesiones de gravedad.

Tras la colisión, la Suran recibió impactos laterales y el Corolla su frente quedó destruido. Ambos vehículos se desplazaban a baja velocidad, motivo por el cual no se activaron los airbags. Una grúa intervino para remover los automóviles accidentados, y únicamente uno de los carriles de la avenida quedó habilitado durante el operativo policial.

Vista nocturna de un sedán blanco con el paragolpes y el capó delantero destrozados en una calle urbana oscura. Se aprecian luces de vehículos y agentes de seguridad a lo lejos
Uno de los automóviles que chocaron el domingo por la mañana en el barrio de Almagro

Venía despacio, si no...”, lamentó el conductor del Corolla refiriéndose a las consecuencias que habría tenido el incidente con mayor velocidad. La autoridad policial realizó el cierre parcial de la avenida hasta completar la remoción y pericias en el lugar.

Temas Relacionados

Choque Múltiple BelgranoPolicía de la Ciudad de Buenos AiresAccidentes de TránsitoAtención de Emergenciasúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estafas: cómo operaba la banda de falsos mecánicos que dejó cinco ciudadanos peruanos detenidos

Los cinco fueron imputados por el delito de “tentativa de estafa en flagrancia”. Uno de ellos ya contaba con una condena a prisión en suspenso por una maniobra similar

Estafas: cómo operaba la banda de falsos mecánicos que dejó cinco ciudadanos peruanos detenidos

Video: robaron una camioneta usando un inhibidor de señal pero fueron perseguidos y terminaron en una zanja

Ocurrió en La Plata. Agentes encubiertos vigilaban la zona en busca de los delincuentes señalados por hechos similares

Video: robaron una camioneta usando un inhibidor de señal pero fueron perseguidos y terminaron en una zanja

Cómo fue la estafa que habría sufrido el diputado libertario cuando compró su primer Tesla en 2025

Manuel Quintar denunció a una concesionaria del partido de Pilar por una operación fallida. El caso ya es investigado por la Justicia. Según el legislador jujeño, pagó 285 mil dólares, pero nunca le entregaron el vehículo. Los detalles

Cómo fue la estafa que habría sufrido el diputado libertario cuando compró su primer Tesla en 2025

Incendio en Palermo: evacuaron un edificio y vecinos se resguardaron del humo en la terraza

Las llamas se desataron en un inmueble de la calle Jerónimo Salguero al 1200. No se registraron heridos

Incendio en Palermo: evacuaron un edificio y vecinos se resguardaron del humo en la terraza

Así fue el ataque con una bomba molotov a una sinagoga de La Plata: hay un detenido

El sospechoso tiene 57 años y es vendedor ambulante. Le incautaron armas y otro explosivo. Está acusado de haber arrojado un artefacto tipo molotov contra la sinagoga Beit Jabad. Una cámara de seguridad captó el momento exacto de la ofensiva

Así fue el ataque con una bomba molotov a una sinagoga de La Plata: hay un detenido

DEPORTES

Argentinos Juniors y Belgrano definen el rival de River Plate en la final del Torneo Apertura: formaciones confirmadas

Argentinos Juniors y Belgrano definen el rival de River Plate en la final del Torneo Apertura: formaciones confirmadas

La falla técnica detrás del terrible accidente de Álex Márquez en el MotoGP

Nuevos detalles del robo que sufrió Del Potro en su casa de Tandil: los tesoros de su carrera que se salvaron

El insólito blooper que sufrió Neymar en la caída del Santos: fue sustituido por error y explotó contra los árbitros

La Premier League alcanza el mínimo histórico de entrenadores ingleses en su historia

TELESHOW

Babuchas y tonos ámbar: el guiño de Juana Viale a la moda de otoño en su programa

Babuchas y tonos ámbar: el guiño de Juana Viale a la moda de otoño en su programa

Tini Stoessel se emocionó en su show en Salta al reflexionar sobre el acoso a las mujeres: “Anímense a hablar”

El blooper de Cami Mayan en el gimnasio: la fuerte caída que se volvió viral

Chechu Bonelli celebró el cambio radical que dio en su vida a partir de este fin de semana: “¡Otro triunfo en casa!"

Jimena Barón con Matías Palleiro y su bebé en Suiza: puentes ecológicos, destrezas al aire libre y momentos de risas

INFOBAE AMÉRICA

Alterar la radiación solar para combatir el cambio climático: cómo funciona y qué impacto tendría en la salud

Alterar la radiación solar para combatir el cambio climático: cómo funciona y qué impacto tendría en la salud

La argentina Leila Guerriero ganó el Premio Strega Europeo por una obra sobre la dictadura argentina

Emiratos Árabes Unidos condenó el ataque con drones contra su central nuclear y advirtió sobre una “peligrosa escalada”

Así es el insólito documental donde Eric Cantona se enfrenta a su pasado y sorprende en Cannes

Lo que la IA no puede hacer