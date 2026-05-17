Un conductor sufrió un ataque de epilepsia y causó un choque múltiple con ocho heridos en el barrio de Belgrano

Una camioneta impactó de frente contra otro vehículo que a su vez generó el impacto en cadena

Un choque múltiple en avenida Monroe y avenida Cramer, en el barrio porteño de Belgrano, dejó este domingo ocho personas heridas, luego de que el conductor de una camioneta sufriera un ataque de epilepsia y perdiera el control del vehículo, informó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El siniestro involucró dos motos y cinco automóviles y requirió una rápida intervención del SAME y el despliegue de un operativo en una de las zonas de mayor tránsito de la ciudad, informó la fuerza de seguridad.

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Todo comenzó cuando, a las 13:20, el conductor de una camioneta Haval detenido ante el semáforo en la intersección de avenida Monroe y avenida Cramer sufrió un ataque de epilepsia, lo que provocó que acelerara de manera involuntaria. La camioneta atropelló primero a dos motos que se encontraban delante, cruzó al carril opuesto e impactó de frente contra un auto particular en la mano contraria, desencadenando un choque en cadena con otros tres vehículos, informó la Policía.

Ocho personas resultaron heridas tras el accidente. Según reportó TN, fueron llevadas al Hospital Pirovano y al Hospital Tornú para su atención en tanto que otra optó por recibir atención en un centro asistencial privado. En ese sentido, la Policía precisó que los diagnósticos indicaron politraumatismos, aunque en todos los casos se descartó riesgo de vida.

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En la camioneta viajaba la persona que sufrió el ataque de epilepsia. El operativo de emergencia que movilizó a varias ambulancias y patrulleros

El SAME intervino con varias ambulancias para asistir a los ocho heridos. Las primeras atenciones a los heridos fueron prestadas en el lugar del accidente. Según TN uno de los afectados rechazó la asistencia y se trasladó a un sanatorio particular.

La sucesión de colisiones afectó la circulación en esos tramos de la avenida Cramer y de Monroe, tanto porque los vehículos quedaron detenidos en el lugar del impacto como por por el despliegue generado de ambulancias, patrulleros y motos de la Policía.

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Intervención judicial tras el choque en avenida Monroe

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte (UFLA Norte), a cargo del Dr. Galvaire. Se iniciaron actuaciones por lesiones culposas, ya que el accidente se debió a una maniobra involuntaria del conductor, detalló la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El choque involucró dos motos y cinco automóviles en una de las zonas más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires

El siniestro, pese a la magnitud del impacto y el número de vehículos afectados, no provocó víctimas de mayor gravedad. El saldo final es de ocho heridos sin riesgo para su vida.

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Un choque entre dos autos dejó heridos leves en Almagro

Por otra parte, a primera hora de la mañana de este domingo, un choque entre dos autos en la intersección de avenida Díaz Vélez y Salguero, en el barrio porteño de Almagro, dejó un saldo de dos heridos leves. El accidente involucró a un Volkswagen Suran —que, de acuerdo con las primeras versiones, habría cruzado con el semáforo en rojo— y un Toyota Corolla, que terminó con daños significativos en la parte delantera.

El conductor del Corolla, identificado como Mariano, relató a C5N: “Venía por Díaz Vélez, verde, y chocó. Yo lo vi que pasó en rojo (el otro vehículo). Las pericias lo van a decir”. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) atendió a los involucrados, confirmando que no presentaron lesiones de gravedad.

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Tras la colisión, la Suran recibió impactos laterales y el Corolla su frente quedó destruido. Ambos vehículos se desplazaban a baja velocidad, motivo por el cual no se activaron los airbags. Una grúa intervino para remover los automóviles accidentados, y únicamente uno de los carriles de la avenida quedó habilitado durante el operativo policial.

Uno de los automóviles que chocaron el domingo por la mañana en el barrio de Almagro

“Venía despacio, si no...”, lamentó el conductor del Corolla refiriéndose a las consecuencias que habría tenido el incidente con mayor velocidad. La autoridad policial realizó el cierre parcial de la avenida hasta completar la remoción y pericias en el lugar.

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