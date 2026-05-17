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La emotiva ovación a Dybala en el triunfo de la Roma ante la Lazio en medio de los rumores de su pase a Boca

La Loba venció en el clásico y el delantero argentino se llevó todos los aplausos tras una actuación que incluyó una asistencia. ¿Fue una despedida?

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La Roma logró un triunfo crucial en el clásico ante la Lazio por 2-0, resultado que la acerca a la clasificación a la Champions League y alimenta las expectativas de sus hinchas. El protagonista de la jornada fue Gianluca Mancini, autor de los dos goles, pero la actuación de Paulo Dybala también captó la atención por su aporte en el juego y por las señales sobre su futuro en el equipo.

El delantero argentino fue titular y participó activamente en el desarrollo del partido. A los 65 minutos, tras ejecutar un tiro libre que obligó a una intervención del arquero Alessio Furlanetto, Dybala se encargó de un tiro de esquina. Su centro preciso habilitó a Mancini, quien marcó el segundo gol de cabeza y sentenció el resultado en favor de la Roma.

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En los minutos finales, Dybala se retiró del campo a los 87’ con una ovación generalizada en el estadio Olímpico. La respuesta del público incluyó aplausos y gestos de reconocimiento, a los que el jugador respondió saludando y agradeciendo mientras se dirigía al banco de suplentes para darle paso a su compañero Artem Dóvbyk.

En este contexto, el futuro inmediato del delantero permanece incierto, lo que abre la posibilidad de que su último partido como local ya se haya disputado. El futbolista, cuyo contrato con la Roma finaliza el 30 de junio de 2026, no ha recibido aún propuestas de renovación formales con el club para definir su continuidad. En declaraciones recientes a Sky Sports Italia, el propio Dybala expresó: “No sé nada, yo también quisiera saberlo, pero hoy el contrato dice que faltan dos partidos. Lo único que puedo decir es que el derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados”.

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Paulo Dybala fue figura ante la Lazio y se llevó la ovación de los hinchas (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Paulo Dybala fue figura ante la Lazio y se llevó la ovación de los hinchas (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En los últimos días, Dybala designó a Kristian Bereit como su nuevo representante, un movimiento que repercute en el mercado sudamericano. El interés de Boca Juniors y sus hinchas se ve fortalecido por dos razones, la primera por la presencia de Leandro Paredes en el plantel y la ilusión manifestada por Juan Román Riquelme, presidente del club argentino. Dentro de la institución Xeneize, la llegada del delantero es considerada un objetivo real para reforzar al equipo en la fase de octavos de la Copa Libertadores, siempre y cuando el equipo avance de ronda.

Las próximas semanas serán clave para definir si el delantero cordobés continuará en el fútbol italiano o si optará por regresar a Sudamérica, una posibilidad que sigue generando expectativas entre los hinchas y la dirigencia de Boca. Además el reciente nacimiento de Gia, la primera hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini, generó un nuevo lazo emocional entre el futbolista y su país de origen. Este acontecimiento familiar incrementa el valor sentimental de una posible vuelta a la Argentina.

La victoria en el clásico deja a la Roma en una posición favorable (cuarto puesto, dos puntos por encima del Como) para asegurarse un lugar en la próxima edición de la Champions League, circunstancia que no consigue desde hace siete años. Ahora, el conjunto romano depende de sí mismo y tendrá la oportunidad de certificar su clasificación en la jornada final ante el Hellas Verona, equipo que ya descendió matemáticamente.

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